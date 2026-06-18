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Экс-игрок ЦСКА Файзуллаев установил уникальный рекорд чемпионатов мира

Аббосбек Файзуллаев вошёл в историю чемпионатов мира благодаря голу в матче с Колумбией.
Фото: Getty Images
Встреча первого тура группового этапа завершилась победой колумбийцев со счётом 3:1. Единственный мяч в составе Узбекистана записал на свой счёт бывший футболист ЦСКА.

По информации Opta Sports, 22-летний Файзуллаев стал самым низкорослым игроком XXI века, которому удалось отличиться ударом головой на чемпионатах мира. Рост хавбека составляет 167 сантиметров.

Следующий матч на мировом первенстве сборная Узбекистана проведёт 23 июня против Португалии.

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