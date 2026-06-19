Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Канада
6 - 0 6 0
КатарЗавершен
Мексика
1 - 0 1 0
Южная КореяЗавершен
США
0 - 0 0 0
Австралия1 тайм

Колыванов - о Бразилии: она отвратительно играет в футбол

Игорь Колыванов не считает сборную Бразилии одним из главных претендентов на победу на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Бывший нападающий сборной России признался, что его не впечатляет игра пятикратных чемпионов мира в последние годы.

- Первый матч они отыграли крайне неудачно. Бразилия вообще последние годы не выглядит как фаворит, отвратительно играет в футбол, - приводит слова Колыванова "Спорт-Экспресс".

Сборная Бразилии остаётся самой титулованной командой в истории мировых первенств. На счету южноамериканцев пять чемпионских титулов. Следующий матч сборная проведёт в ночь на 20 июня - против команды Гаити.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится