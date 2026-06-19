Колыванов - о Бразилии: она отвратительно играет в футбол

Игорь Колыванов не считает сборную Бразилии одним из главных претендентов на победу на чемпионате мира 2026 года.

Фото: ФИФА





- Первый матч они отыграли крайне неудачно. Бразилия вообще последние годы не выглядит как фаворит, отвратительно играет в футбол, - приводит слова Колыванова "Спорт-Экспресс"

Сборная Бразилии остаётся самой титулованной командой в истории мировых первенств. На счету южноамериканцев пять чемпионских титулов. Следующий матч сборная проведёт в ночь на 20 июня - против команды Гаити. Бывший нападающий сборной России признался, что его не впечатляет игра пятикратных чемпионов мира в последние годы.Сборная Бразилии остаётся самой титулованной командой в истории мировых первенств. На счету южноамериканцев пять чемпионских титулов. Следующий матч сборная проведёт в ночь на 20 июня - против команды Гаити.