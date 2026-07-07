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Губерниев - о Неймаре: то ли огонек в глазах погас, то ли сдулся

Дмитрий Губерниев жестко оценил выступление Неймара на ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
34-летний форвард "Сантоса" принял участие лишь в двух матчах мирового первенства. В игре 1/8 финала с Норвегией Неймар реализовал пенальти уже в компенсированное время, однако бразильцы все равно уступили со счетом 1:2 и завершили выступление на турнире.

- Зажечь команду он не сумел. То ли огонек в глазах погас, то ли сдулся. Звание главной тряпки чемпионата мира получает Неймар, - передаёт слова Губерниева "Спорт-Экспресс".

За национальную команду Неймар провел 130 матчей, в которых забил 80 мячей и сделал 59 ассистов на партнёров.

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