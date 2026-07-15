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Мбаппе высказался после поражения от Испании

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что тяжело переживает поражение от Испании в полуфинале чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
По словам нападающего, команда рассчитывала побороться за главный трофей турнира, однако теперь ей необходимо оставить неудачу позади.

- Я очень сильно огорчен, как и все мои партнеры по команде. Наша сборная мечтала о финале мундиаля. После этого фиаско нам нужно поднять головы. Мы должны взять себя в руки и продолжать двигаться только вперед, - цитирует Мбаппе RMC Sport.

Полуфинальная встреча завершилась победой испанской сборной со счётом 2:0. Теперь команда Дидье Дешама сыграет в матче за третье место, а её соперник определится после противостояния Англии и Аргентины.

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