Известный комментатор сделал прогноз на матч Англия - Аргентина

Футбольный комментатор Александр Елагин считает, что полуфинал чемпионата мира - 2026 между Англией и Аргентиной получится результативным.

Фото: ФИФА

- Явного фаворита нет. Но всё-таки поддержу англичан и возьму их победу, скомбинировав её с тем, что обе команды в данном матче обязательно смогут забить, - приводит слова Елагина "Ставка ТВ"

При этом эксперт отдал небольшое предпочтение английской сборной, которая, по его мнению, сумеет пробиться в решающий матч турнира.Встреча Англии и Аргентины состоится 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель полуфинала станет соперником сборной Испании, которая ранее со счётом 2:0 обыграла Францию.