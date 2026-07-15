Рахимов оценил игру сборной Англии на ЧМ-2026

Рулевой казанского "Рубина" Рашид Рахимов отметил, что сборная Англии производит впечатление одной из самых организованных команд чемпионата мира - 2026.

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- Есть стабильная игра. Мы видим, что в плане организации - это хорошая команда. Не все игры они проводили на высоком уровне, но у них есть игроки, которые могут решать, - сказал Рахимов в эфире "Матч ТВ".

По словам специалиста, англичане не всегда показывали яркий футбол, однако способны добиться результата за счёт индивидуального мастерства своих лидеров.В полуфинале мирового первенства сборная Англии встретится с Аргентиной. Матч состоится 15 июля, начало - 22:00 по московскому времени. Победитель сыграет в финале против Испании.