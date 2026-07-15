Ширер назвал победителя полуфинала Англия - Аргентина

Бывший капитан сборной Англии Алан Ширер не ожидает сенсации во втором полуфинале чемпионата мира - 2026.

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- В финале будет Англия. Не сомневаюсь в этом. Аргентина постоянно пропускает, мы точно забьем. Думаю, будет победа 3:2. Кейн и Джуд - два наших главных оружия, - передаёт слова Ширера Daily Mirror.

Прославленный форвард убеждён, что команда Томаса Тухеля сумеет справиться с Аргентиной и продолжит борьбу за главный трофей турнира.Встреча между сборными Англии и Аргентины состоится 15 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени. Победитель полуфинала встретится в решающем матче с Испанией, которая ранее со счётом 2:0 обыграла Францию.