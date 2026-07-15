Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Англия
22:00
АргентинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
18:00
ФакелНе начат

Ширер назвал победителя полуфинала Англия - Аргентина

Бывший капитан сборной Англии Алан Ширер не ожидает сенсации во втором полуфинале чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Прославленный форвард убеждён, что команда Томаса Тухеля сумеет справиться с Аргентиной и продолжит борьбу за главный трофей турнира.

- В финале будет Англия. Не сомневаюсь в этом. Аргентина постоянно пропускает, мы точно забьем. Думаю, будет победа 3:2. Кейн и Джуд - два наших главных оружия, - передаёт слова Ширера Daily Mirror.

Встреча между сборными Англии и Аргентины состоится 15 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени. Победитель полуфинала встретится в решающем матче с Испанией, которая ранее со счётом 2:0 обыграла Францию.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится