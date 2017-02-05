Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Объем финансирования "Динамо" не нарушает принципов финансового fair play

Объем финансирования "Динамо" со стороны ВТБ соответствует правилам финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщил генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев.

Согласно сайту госзакупок, ВТБ в январе выделил Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) "Динамо" спонсорский вклад в размере 10,62 млрд рублей, рассчитанный до 31 декабря 2019 года. На вопрос, какая часть данной суммы приходится на футбольный клуб, Муравьев ответил: "Для лучшего понимания вопроса хотел бы уточнить, что упомянутая сумма спонсорского вклада включает в себя, во-первых, НДС, во-вторых, рассчитана на три года, а в- третьих, предусматривает и финансирование деятельности как хоккейного клуба "Динамо", так и обширного списка мероприятий, проходящих в ВФСО "Динамо". В целом могу сказать, что объем финансирования футбольного клуба позволяет сохранять статус генерального спонсора ВТБ и не нарушает принципов финансового fair play".

"Для лучшего понимания вопроса хотел бы уточнить, что упомянутая сумма спонсорского вклада включает в себя, во-первых, НДС, во-вторых, рассчитана на три года, а в- третьих, предусматривает и финансирование деятельности как хоккейного клуба "Динамо", так и обширного списка мероприятий, проходящих в ВФСО "Динамо". В целом могу сказать, что объем финансирования футбольного клуба позволяет сохранять статус генерального спонсора ВТБ и не нарушает принципов финансового fair play", - цитирует Муравьева ТАСС.
Теги: Динамо
Сегодня, 11:20
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:27) #
  • 0
  •  (0)

Интересно,кому в этом случае будет должно Динамо, или опять Ротенбергу ?
Регистрация: 26.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.