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Агент: Рабиу не поехал на просмотр в "Динамо"
Полузащитник "Анжи" Мохаммед Рабиу не поехал на просмотр в московское "Динамо", пока не известно, покинет ли ганец махачкалинский клуб в это трансферное окно, заявил представитель футболиста Патрик Мерк.
"Рабиу не поехал на просмотр в "Динамо". Он сейчас находится на лечении в Германии, проходит реабилитацию. Ему сначала нужно восстановиться от травмы, чтобы думать о будущем. Пока мы сами не знаем, уйдет ли Мохаммед из "Анжи" в это трансферное окно или нет. Это станет известно несколько позже", - цитирует агента "Р-Спорт".
"Рабиу не поехал на просмотр в "Динамо". Он сейчас находится на лечении в Германии, проходит реабилитацию. Ему сначала нужно восстановиться от травмы, чтобы думать о будущем. Пока мы сами не знаем, уйдет ли Мохаммед из "Анжи" в это трансферное окно или нет. Это станет известно несколько позже", - цитирует агента "Р-Спорт".
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