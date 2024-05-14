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Кафанов: заменить Песьякова будет очень тяжело. Но "Ростов" уже находится в поиске такого вратаря

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Старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов прокомментировал ситуацию с предстоящим уходом из клуба голкипера Сергея Песьякова.
Фото: ФК "Ростов"
- Почему Песьяков отказался от нового контракта? Спросите об этом самого Сергея, я не могу это комментировать. Тяжело ли будет его заменить, учитывая стиль игры "Ростова"? Да, очень тяжело, так и напишите. Но клуб уже находится в поиске такого вратаря и, надеюсь, найдёт, - передаёт слова Кафанова Matchtv.ru.

Ранее спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин рассказал, что 35-летний голкипер Сергей Песьяков принял решение не подписывать согласованный вариант нового контракта с жёлто-синими и покинет клуб в летнее трансферное окно. По информации СМИ, вратарь подпишет соглашение с самарскими "Крыльями Советов".

Песьяков выступал за "Ростов" с июля 2017 года, в текущем сезоне на его счету 24 матча за клуб во всех турнирах (7 "сухих"), в которых он пропустил 35 голов.

Ростов Крылья Советов Сергей Песьяков Виталий Кафанов Российские трансферы
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