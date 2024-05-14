- Почему Песьяков отказался от нового контракта? Спросите об этом самого Сергея, я не могу это комментировать. Тяжело ли будет его заменить, учитывая стиль игры "Ростова"? Да, очень тяжело, так и напишите. Но клуб уже находится в поиске такого вратаря и, надеюсь, найдёт, - передаёт слова Кафанова Matchtv.ru.
Ранее спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин рассказал, что 35-летний голкипер Сергей Песьяков принял решение не подписывать согласованный вариант нового контракта с жёлто-синими и покинет клуб в летнее трансферное окно. По информации СМИ, вратарь подпишет соглашение с самарскими "Крыльями Советов".
Песьяков выступал за "Ростов" с июля 2017 года, в текущем сезоне на его счету 24 матча за клуб во всех турнирах (7 "сухих"), в которых он пропустил 35 голов.
Кафанов: заменить Песьякова будет очень тяжело. Но "Ростов" уже находится в поиске такого вратаря
Старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов прокомментировал ситуацию с предстоящим уходом из клуба голкипера Сергея Песьякова.
Фото: ФК "Ростов"