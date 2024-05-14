- Уже нужно обновлять состав. Тяжело настраивать бразильцев, которые всё выиграли и думают, что, не прикладывая сто процентов сил, можно победить. Некоторые матчи они так выигрывали, а на дистанции мы видим, что упустили первое место. Но "Зенит" нельзя сбрасывать со счетов, у "Динамо" игра с "Краснодаром", - передаёт слова Пименова Metaratings.ru.
"Зенит" из Санкт-Петербурга становился чемпионом России на протяжении пяти последних сезонов подряд, выигрывая это звание досрочно. В текущем сезоне за два тура до финиша национального чемпионата сине-бело-голубые набрали 51 очко в 28 матчах и занимают второе место, отставая на 2 очка от лидирующего московского "Динамо" и опережая на 1 очко находящийся на третьем месте "Краснодар".
Пименов - о проблемах "Зенита": уже нужно обновлять состав. Тяжело настраивать бразильцев, которые всё выиграли
Экс-нападающий "Динамо" Руслан Пименов высказался о причинах спада в результатах петербургского "Зенита".
Фото: "Спорт-Экспресс"