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Пименов - о проблемах "Зенита": уже нужно обновлять состав. Тяжело настраивать бразильцев, которые всё выиграли

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Экс-нападающий "Динамо" Руслан Пименов высказался о причинах спада в результатах петербургского "Зенита".
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Уже нужно обновлять состав. Тяжело настраивать бразильцев, которые всё выиграли и думают, что, не прикладывая сто процентов сил, можно победить. Некоторые матчи они так выигрывали, а на дистанции мы видим, что упустили первое место. Но "Зенит" нельзя сбрасывать со счетов, у "Динамо" игра с "Краснодаром", - передаёт слова Пименова Metaratings.ru.

"Зенит" из Санкт-Петербурга становился чемпионом России на протяжении пяти последних сезонов подряд, выигрывая это звание досрочно. В текущем сезоне за два тура до финиша национального чемпионата сине-бело-голубые набрали 51 очко в 28 матчах и занимают второе место, отставая на 2 очка от лидирующего московского "Динамо" и опережая на 1 очко находящийся на третьем месте "Краснодар".

Зенит Руслан Пименов
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