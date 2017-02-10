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Андрей Панюков: Ротенберг просил тройные премиальные за победу в дубле "Динамо"
Бывший нападающий московского "Динамо" и португальской "Браги" Андрей Панюков рассказал о высоких запросах бывшего игрока бело-голубых Бориса Ротенберга по премиальным.
"Как-то Борис Ротенберг попросил тройные премиальные за победу в дубле "Динамо". В Португалии получал 6 - 7 тысяч евро. Но там не было премиальных", - цитирует Панюкова "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне Панюков провел шесть матчей за молодежный состав "Браги".
"Как-то Борис Ротенберг попросил тройные премиальные за победу в дубле "Динамо". В Португалии получал 6 - 7 тысяч евро. Но там не было премиальных", - цитирует Панюкова "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне Панюков провел шесть матчей за молодежный состав "Браги".
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