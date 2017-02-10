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Андрей Панюков: Ротенберг просил тройные премиальные за победу в дубле "Динамо"

Бывший нападающий московского "Динамо" и португальской "Браги" Андрей Панюков рассказал о высоких запросах бывшего игрока бело-голубых Бориса Ротенберга по премиальным.

"Как-то Борис Ротенберг попросил тройные премиальные за победу в дубле "Динамо". В Португалии получал 6 - 7 тысяч евро. Но там не было премиальных", - цитирует Панюкова "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне Панюков провел шесть матчей за молодежный состав "Браги".
Теги: Панюков Ротенберг Динамо
Сегодня, 23:02
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(1)
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 23:35) #
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  •  (1)
online

А нужна ли ему вообще премиальные за игру в футбол,это его хобби ,он упакован ,даже его дети в пятом поколении,так что он в футбол играет из за любви к искусству.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:17) #
  • -1
  •  (3)

Я до сих пор воспринимаю Динамо как кандидата на победу в РФПЛ. Неужели они там все погубить умудрились?
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: papapa (Сегодня, 23:15) #
  • +1
  •  (1)
online

Тройные - это бориска скромно берёт
Остальные берут всё )))))))))))))))
Регистрация: 2.02.2017
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