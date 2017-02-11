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Александр Побегалов: победа над "Чертаново" получилась вымученной

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов назвал вымученной победу своей команды в матче-открытия Кубка ФНЛ над "Чертаново" (1:0).

— Все выполнили, что планировали в стартовом матче?

— Нет. Те скорости, то желание, то старание, что противопоставил нам "Чертаново", — со всем этим мы не справились. Мы только в пятницу прилетели, проведя ночь в дороге. Наверное, пока не адаптировались. Кроме того, у нас было 5 дней вынужденного простоя — пусть игроки и получали индивидуальные задания, они находятся не в оптимальном состоянии. Не хватало движения, работы с мячом, поэтому, прямо скажу, победа получилась вымученной. По ходу турнира мы должны прибавлять.

Sportbox
Теги: Побегалов Шинник
Сегодня, 15:00
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:18) #
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А Шинник всегда мучается, сдавать игры или сдавать сразу двум командам, пока в этом славном клубе такой президент... Шинник будет мучится всегда .Побегалов то же в этой обойме ,раз психанул -уехал ...тренировать по России,но куда же от родной КОРМУШКИ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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