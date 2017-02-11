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Александр Побегалов: победа над "Чертаново" получилась вымученной
Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов назвал вымученной победу своей команды в матче-открытия Кубка ФНЛ над "Чертаново" (1:0).
— Все выполнили, что планировали в стартовом матче?
— Нет. Те скорости, то желание, то старание, что противопоставил нам "Чертаново", — со всем этим мы не справились. Мы только в пятницу прилетели, проведя ночь в дороге. Наверное, пока не адаптировались. Кроме того, у нас было 5 дней вынужденного простоя — пусть игроки и получали индивидуальные задания, они находятся не в оптимальном состоянии. Не хватало движения, работы с мячом, поэтому, прямо скажу, победа получилась вымученной. По ходу турнира мы должны прибавлять.
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— Все выполнили, что планировали в стартовом матче?
— Нет. Те скорости, то желание, то старание, что противопоставил нам "Чертаново", — со всем этим мы не справились. Мы только в пятницу прилетели, проведя ночь в дороге. Наверное, пока не адаптировались. Кроме того, у нас было 5 дней вынужденного простоя — пусть игроки и получали индивидуальные задания, они находятся не в оптимальном состоянии. Не хватало движения, работы с мячом, поэтому, прямо скажу, победа получилась вымученной. По ходу турнира мы должны прибавлять.
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