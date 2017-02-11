Александр Побегалов: победа над "Чертаново" получилась вымученной

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов назвал вымученной победу своей команды в матче-открытия Кубка ФНЛ над "Чертаново" (1:0).— Нет. Те скорости, то желание, то старание, что противопоставил нам "Чертаново", — со всем этим мы не справились. Мы только в пятницу прилетели, проведя ночь в дороге. Наверное, пока не адаптировались. Кроме того, у нас было 5 дней вынужденного простоя — пусть игроки и получали индивидуальные задания, они находятся не в оптимальном состоянии. Не хватало движения, работы с мячом, поэтому, прямо скажу, победа получилась вымученной. По ходу турнира мы должны прибавлять.