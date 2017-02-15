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Тимур Лепсая: ожидаем, что Шешуков станет лидером на поле и в раздевалке

Генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая поблагодарил полузащитника Александра Шешукова за согласие подписать контракт с клубом.

"Это опытный футболист, поигравший на серьезном уровне. Ожидаем, что он станет лидером на поле и в раздевалке. Главному тренеру хорошо известны возможности Александра. Считаю, что игроков уровня Шешукова в "Балтике" не было давно. Нам удалось с ним договориться, объяснить о проекте. Благодарны Александру за то, что он согласился стать футболистом "Балтики", - цитирует Лепсаю "Спорт-Экспресс".
Теги: Балтика Шешуков
Сегодня, 23:08
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