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Николай Долуда: точно скажу, что "Кубань" будет жить
Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда заявил, что "Кубань" продолжит свое существование.
"Сейчас поступает много новостей относительно "Кубани", много недостоверной информации. Но я точно скажу, что «Кубань» будет жить. Да, сейчас есть долги, но мы их постараемся погасить до конца этого года", - цитирует Долуду ТАСС.
В середине января футболисты обратились в палату по разрешению споров РФС в связи с задержками зарплаты.
"Сейчас поступает много новостей относительно "Кубани", много недостоверной информации. Но я точно скажу, что «Кубань» будет жить. Да, сейчас есть долги, но мы их постараемся погасить до конца этого года", - цитирует Долуду ТАСС.
В середине января футболисты обратились в палату по разрешению споров РФС в связи с задержками зарплаты.
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