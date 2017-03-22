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Хасан Мамтов: естественно, слежу за показателями Панченко
Нападающий "Тюмени" Хасан Мамтов, благодаря хет-трику в перенесенном матче 23 тура первенства ФНЛ со "Спартаком" из Нальчика (3:0) обогнавший в гонке бомбардиров Кирилла Панченко, рассказал о своих целях и задачах команды.
"Мы в этом году еще не выигрывали – где-то сами упускали победы, как в концовке с "Тосно", где-то не везло. Тем более до этого неважно сыграли с "Тамбовом", не сумев извлечь выгоды из численного преимущества. Настрой был самый серьезный. Но, вы правильно сказали, Нальчик – крепкая команда. Там молодые ребята, у которых все впереди. Просто бывают игры, когда все складывается в твою пользу.
Футбол – командный вид спорта, поэтому важен прежде всего результат. Прочая статистика идет следом. Но, естественно, слежу за показателями Панченко. А кто не хочет стать лучшим бомбардиром? В прошлом сезоне мы с Делькиным и Житневым забили по 16 мячей, финишировав вровень.
Руководство ставило задачу занять место не ниже прошлогоднего восьмого, но мы, конечно, хотим быть выше. А там посмотрим как все будет складываться", - цитирует футболиста Sportbox.ru.
"Мы в этом году еще не выигрывали – где-то сами упускали победы, как в концовке с "Тосно", где-то не везло. Тем более до этого неважно сыграли с "Тамбовом", не сумев извлечь выгоды из численного преимущества. Настрой был самый серьезный. Но, вы правильно сказали, Нальчик – крепкая команда. Там молодые ребята, у которых все впереди. Просто бывают игры, когда все складывается в твою пользу.
Футбол – командный вид спорта, поэтому важен прежде всего результат. Прочая статистика идет следом. Но, естественно, слежу за показателями Панченко. А кто не хочет стать лучшим бомбардиром? В прошлом сезоне мы с Делькиным и Житневым забили по 16 мячей, финишировав вровень.
Руководство ставило задачу занять место не ниже прошлогоднего восьмого, но мы, конечно, хотим быть выше. А там посмотрим как все будет складываться", - цитирует футболиста Sportbox.ru.
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