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Владимир Стржалковский: "Динамо" не может ставить больших задач на сезон 2017/18

"Динамо" сейчас не в состоянии ставить перед собой амбициозные задачи на сезон-2017/18, заявил председатель организации Владимир Стржалковский.

"У нас была задолженность 13 миллиардов рублей. Больших задач перед собой на следующий сезон мы ставить не можем. Команду еще нужно готовить", - цитирует Стржалковского ТАСС.
Теги: Динамо
Сегодня, 17:17
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№1 Написал: ciklop1970 serpuhov (Сегодня, 17:27) #
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Регистрация: 18.09.2013
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