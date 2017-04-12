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Кирилл Панченко: у нас появилась новая цель - занять первое место в ФНЛ

Форвард "Динамо" Кирилл Панченко заявил, что команда, которая обеспечила себе выход РФПЛ на следующий сезон, надеется занять первое место в ФНЛ.

"Сегодня мы на игру настраивались, но подсознательно понимали, что эта встреча одна из последних для нас. Мы старались победить, но не получилось. Тренер сказал нам, чтобы мы подождали итогового результата "Балтика" - СКА. Я от всей души поздравляю наших болельщиков, нам, конечно, еще играть и играть, но самое главное мы сделали. Каждая игра была сложной. "Динамо" - это большой клуб, на нас настраивались по-особенному. Впереди еще семь игр, и у нас появилась новая цель - занять первое место в ФНЛ. С мотивацией на оставшиеся матчи проблем не будет. Мы будем играть раскрепощенно, для болельщиков. Но мы обязаны занять первое место в турнирной таблице", - цитирует Панченко ТАСС.
Теги: Динамо Панченко
Вчера, 23:50
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:27) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи. kissing


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Dlink (Сегодня, 00:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А что дальше 1 место и в пфл?
Регистрация: 7.08.2016
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