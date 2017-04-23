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Юрий Калитвинцев: мотивация простая - мы играем в мини-турнир с "Тосно" за первое место

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев прокомментировал победу своей команды в матче против "Мордовии" (2:1).

"Вершина айсберга - это игра. Мы выходим с теми задачами, которые перед нами стоят. Мотивация простая - мы играем в мини-турнир с "Тосно" за первое место. А то, что мы вышли в РФПЛ, мотивирует нас еще больше. Мы играем в этом турнире как представители премьер-лиги, и мы уже должны нести ответственность как команда РФПЛ. Поначалу, что касается эмоциональной оценки, то игра получилась нервная, еле-еле выиграли. Если убрать эмоции, то игра проходила под нашим контролем. Да, пропустили гол, который добавил нервотрепки. Во втором тайме прибавили, вышли и забили, поэтому стало поспокойней. Была вера, что доведем игру до победного конца. Игра прошла под нашим контролем, несмотря на навал "Мордовии" в концовке встречи", - цитирует Калитвинцева ТАСС.
Теги: Калитвинцев Динамо Мордовия
Сегодня, 21:46
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