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Команды ФНЛ проведут дома первые переходные матчи за право выступать в РФПЛ

Сегодня в Доме футбола на Таганке прошла жеребьевка хозяев полей переходных матчей за право в сезоне-2017/18 сыграть в Премьер-Лиге, информирует официальный сайт ФНЛ.

Команды Футбольной Национальной Лиги, занявшие по итогам первенства России по футболу-2016/17 3-е и 4-е места, проведут первые стыковые матчи с 14-й и 13-й командами РФПЛ соответственно на своих полях.

Переходные матчи за право в сезоне-2017/18 сыграть в Премьер-лиге пройдут 25 и 28 мая.
Сегодня, 22:18
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