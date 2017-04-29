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Александр Побегалов: ребята сами понимают, что эта победа с горчинкой

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов прокомментировал победу своей команды в матче против "Нефтехимика" (2:1).

"Мы оказались функционально не готовы к сегодняшней игре. Отсюда и были все проблемы. Повторили фактически микроцикл, как перед матчем с "Сибирью". Надо было дать поменьше нагрузки, дать более восстановительную программу. Это ясно по тому, что провалились не один-два-три, а буквально каждый был ниже своего оптимального состояния. Победа – она и есть победа. Обычно говорят "счет забудется – результат останется". Но ребята сами понимают, что эта победа с горчинкой", - цитирует Побегалова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Побегалов Шинник Нефтехимик
Вчера, 23:17
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