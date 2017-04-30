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Дмитрий Гунько: наши футболисты проявили волю и добились своего
Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько прокомментировал ничью с "Тосно" (1:1) в 35-м туре ФНЛ.
"Сегодня мы очень хотели победить и начали встречу неплохо: все находилось под нашим контролем. К сожалению, без ошибок в футболе не бывает. Мы допустили одну при начале атаки и получили гол в свои ворота. Конечно, на ход матча повлияло и удаление. Но ребята молодцы: в меньшинстве и уступая в счете, «вытащили» игру. Забили и еще гол, но его не засчитали.
Было очевидно, что без характера даже одиннадцать человек эту игру не спасли бы. Однако наши футболисты проявили волю и добились своего. К сожалению, три очка за эту ничью не дадут, мы получим только одно. Но такие встречи для молодых игроков чрезвычайно ценны. "Тосно" — уже практически команда Премьер-Лиги. И тот опыт, который сегодня получили спартаковцы, поможет их развитию", - цитирует Гунько официальный сайт "Спартака".
"Сегодня мы очень хотели победить и начали встречу неплохо: все находилось под нашим контролем. К сожалению, без ошибок в футболе не бывает. Мы допустили одну при начале атаки и получили гол в свои ворота. Конечно, на ход матча повлияло и удаление. Но ребята молодцы: в меньшинстве и уступая в счете, «вытащили» игру. Забили и еще гол, но его не засчитали.
Было очевидно, что без характера даже одиннадцать человек эту игру не спасли бы. Однако наши футболисты проявили волю и добились своего. К сожалению, три очка за эту ничью не дадут, мы получим только одно. Но такие встречи для молодых игроков чрезвычайно ценны. "Тосно" — уже практически команда Премьер-Лиги. И тот опыт, который сегодня получили спартаковцы, поможет их развитию", - цитирует Гунько официальный сайт "Спартака".
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