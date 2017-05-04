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Президент "Армавира": судью, ударившего нашего игрока, надо дисквалифицировать пожизненно

Президент "Армавира" Валентин Климко прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего Андрея Мязина на шесть месяцев за удар арбитра.

"Мы ещё не получали официальной информации о результатах КДК. Решение дисквалифицировать Мязина на шесть месяцев крайне несправедливо. Во-первых, судья ударил футболиста – это беспрецедентный случай. Он спровоцировал игрока на ответные действия. Во-вторых, не хочу оправдывать футболиста, согласен, что он не должен был вестись на провокацию. Клуб его уже за это наказал. С дисквалификацией до трёх матчей я ещё бы, может быть, согласился. Написано «удар головой», но мы отправили в КДК и другие футбольные органы чёткое и понятное видео, что Мязин головой судью не бил, как это было записано в рапорте. Это видела вся страна. Если КДК не видит таких простых вещей, то какой смысл тогда комментировать? КДК принимает такие решения, которые хочет, и они несправедливы. В обязательном порядке будет обжалование, потому что это чересчур жестокое наказание для футболиста.

Я хотел бы ещё узнать, какое наказание получит арбитр и какую оценку поставят ему за работу. Этого судью надо дисквалифицировать пожизненно, отстранить от профессионального футбола. Мы почему-то разбираем действия футболиста, когда судьи у нас начали бить игроков. В следующий раз на выкрик "судью на мыло" он поднимется на трибуну и ударит болельщика. Интересно, в таком случае КДК дисквалифицирует болельщика или всё-таки судью?

Арбитра оскорблял весь стадион: и болельщики "Ротора", и тренеры обеих команд. Наказание Папикяна оставлю без комментариев. Виноват, что повёлся на это, значит, будет наказан. Его обязанности в этих матчах будет исполнять старший тренер", - цитирует Климко "Чемпионат.сом".
Сегодня, 18:12
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