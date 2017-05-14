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"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
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Марк-Андре тер Штеген: мне нравится быть первым номером "Барселоны", поэтому я и остался в команде
Александр Побегалов: все могло закончиться намного печальнее для "Шинника"
Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в матче 37-го тура ФНЛ.
"Все видели, что играли команды разных дивизионов. "Динамо" теперь команда премьер-лиги. "Шинник" пока на уровне первого дивизиона. Это чувствовалось и по ходу игры. Все могло закончиться намного печальнее для "Шинника". Могли получить и больше голов в свои ворота. Только во втором тайме начали показывать что-то похожее на футбол. "Динамо" с выходом в премьер-лигу!", - цитирует Побегалова "Спорт-Экспресс".
"Все видели, что играли команды разных дивизионов. "Динамо" теперь команда премьер-лиги. "Шинник" пока на уровне первого дивизиона. Это чувствовалось и по ходу игры. Все могло закончиться намного печальнее для "Шинника". Могли получить и больше голов в свои ворота. Только во втором тайме начали показывать что-то похожее на футбол. "Динамо" с выходом в премьер-лигу!", - цитирует Побегалова "Спорт-Экспресс".
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