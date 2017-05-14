Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Побегалов: все могло закончиться намного печальнее для "Шинника"

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в матче 37-го тура ФНЛ.

"Все видели, что играли команды разных дивизионов. "Динамо" теперь команда премьер-лиги. "Шинник" пока на уровне первого дивизиона. Это чувствовалось и по ходу игры. Все могло закончиться намного печальнее для "Шинника". Могли получить и больше голов в свои ворота. Только во втором тайме начали показывать что-то похожее на футбол. "Динамо" с выходом в премьер-лигу!", - цитирует Побегалова "Спорт-Экспресс".
Теги: Побегалов Шинник Динамо
Сегодня, 18:36
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.