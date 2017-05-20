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Александр Побегалов: хотелось бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов прокомментировал поражение своей команды в матче против "Балтики" (0:1).

"Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку, которую мы ощущали на протяжении всего сезона. За сегодняшнюю акцию, когда нас от базы в Белкине сопровождала колонна машин с флагами, шарфами. Все это очень приятно, и мы хотели отблагодарить за эту поддержку победой в последнем матче. К сожалению, не получилось. Ясно, что "огородный футбол", бей-беги, борьба и "стандарты". В одном из последних мы в итоге и упустили игрока "Балтики", - передает его слова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Побегалов Шинник
Вчера, 22:39
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