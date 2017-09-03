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Дмитрий Стоцкий: есть шанс посмотреть, что такое сборная страны

Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий прокомментировал вызов в сборную России.

"Домой вернулся, а мне начали сообщения от друзей приходить: "Поздравляем с вызовом!". Я еще удивился, начал уточнять, про какой они вызов. Потом уже сам зашел на сайт РФС, посмотрел. Из-за того, что заявка изначально была только расширенной, даже не волновался. Какой смысл? Конечно, я очень рад приглашению. Есть шанс посмотреть, что такое сборная страны", - цитирует Стоцкого "Бизнес-Online".
Теги: Стоцкий Сборная России
Сегодня, 14:21
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(1)
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 15:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
...Потом уже сам зашел на сайт РФС, посмотрел.
Офигеть...н-да, футболист узнает о приглашении не от гл. тренера, а из газет...Черчесов, бля, ты кем себя возомнил?
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 14:49) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
да мы и так наслышаны
Регистрация: 27.08.2008
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