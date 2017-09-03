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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Джакомо Бонавентура вернулся в строй
Джакомо Бонавентура вернулся в строй
Дмитрий Стоцкий: есть шанс посмотреть, что такое сборная страны
Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий прокомментировал вызов в сборную России.
"Домой вернулся, а мне начали сообщения от друзей приходить: "Поздравляем с вызовом!". Я еще удивился, начал уточнять, про какой они вызов. Потом уже сам зашел на сайт РФС, посмотрел. Из-за того, что заявка изначально была только расширенной, даже не волновался. Какой смысл? Конечно, я очень рад приглашению. Есть шанс посмотреть, что такое сборная страны", - цитирует Стоцкого "Бизнес-Online".
"Домой вернулся, а мне начали сообщения от друзей приходить: "Поздравляем с вызовом!". Я еще удивился, начал уточнять, про какой они вызов. Потом уже сам зашел на сайт РФС, посмотрел. Из-за того, что заявка изначально была только расширенной, даже не волновался. Какой смысл? Конечно, я очень рад приглашению. Есть шанс посмотреть, что такое сборная страны", - цитирует Стоцкого "Бизнес-Online".
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