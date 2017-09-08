Эльмир Набиуллин: "Спартак" стал здорово действовать при стандартах

Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин поделился ожиданиями от предстоящей встречи со "Спартаком".— Настраиваемся, как и на все остальные матчи. "Спартак" - сильный соперник. Разбирали соперника, наигрывали схему, хотим показать свою игру.— Они стали здорово действовать при стандартах. У них хорошие крайние нападающие, быстро вылетают в атаку. Это их сильные качества на данный момент.— Представляю. Будет интересная игра.