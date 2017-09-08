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Эльмир Набиуллин: "Спартак" стал здорово действовать при стандартах

Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин поделился ожиданиями от предстоящей встречи со "Спартаком".

— Настраиваемся, как и на все остальные матчи. "Спартак" - сильный соперник. Разбирали соперника, наигрывали схему, хотим показать свою игру.

— Этот "Спартак", на ваш взгляд, отличается от чемпионской команды?

— Они стали здорово действовать при стандартах. У них хорошие крайние нападающие, быстро вылетают в атаку. Это их сильные качества на данный момент.

— Представляете, как играть против Самедова?

— Представляю. Будет интересная игра.

ФК "Рубин"
Теги: Набиуллин Спартак Рубин
Сегодня, 00:45
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