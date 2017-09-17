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Дмитрий Аленичев: до сих пор не могу понять, как "Олимпиец" не поразил наши ворота

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал победу своей команды в матче против "Олимпийца" (2:0) в 14-м туре ФНЛ.

"Очень приятно, что мы добились победы в этом сложном матче. Думаю, зрителям матч понравился, игра была открытая с обилием голевых моментов, как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Я, честно говоря, до сих пор не могу понять, как "Олимпиец" не поразил наши ворота. У них была уйма моментов. Я огорчен тем, что мы дали соперникам создать столько моментов. Видимо, сегодня удача присутствовала на нашей стороне. Хочу пожелать "Олимпийцу" играть также как сегодня, особенно в атаке. Мы, если рассчитываем на высокие места, так в обороне не должны играть. То, что забиваем в каждой игре в среднем по два гола – радует. У меня есть вопросы к команде", - цитирует Аленичева пресс-служба клуба.
Теги: Енисей Аленичев Олимпиец
Вчера, 23:29
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