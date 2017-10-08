Опрос:

Новости партнеров

Александр Побегалов: со "Спартаком" играть всегда интересно

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов прокомментировал гостевую победу над "Спартаком-2" (2:1).

"Со "Спартаком" играть всегда интересно. Это обученная команда с хорошими игроками. С позиции силы рискованно играть против таких ребят. Мы подошли внимательно к тактическим приемам "Спартака". Пропустили, но переломили ход игры", - цитирует Побегалова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Побегалов Шинник Спартак-2
Сегодня, 15:31
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.