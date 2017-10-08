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Дмитрий Гунько: мы допускаем ошибки, которые влияют на результат

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько рассказал о поражении от "Шинника" в 17-м туре ФНЛ.

"Вынужденные кадровые изменения, особенно в линии нашей обороны, не могут сказываться на игре команды положительно. Мы допускаем ошибки, которые влияют на результат. Так было в некоторых предыдущих матчах, так получилось и сегодня. Но мы продолжаем работать над исправлением этих ошибок.

Конечно, постоянные изменения в составе и смена футболистами позиций у нас не от хорошей жизни. Но такова реальность на данный момент. Надеюсь, эти перестановки помогут нашим футболистам развиваться, становиться разноплановыми игроками.

В такой ситуации для достижения положительного результата на первый план должны выходить индивидуальные исполнительские качества. К сожалению, сегодня никто в нашей команде не сумел проявить их в полной мере", - цитирует Гунько официальный сайт ФНЛ.
Теги: Гунько Спартак-2 Шинник
Сегодня, 16:03
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