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Александр Точилин: "Динамо" не дотерпело до победы над "Спартаком-2"

Главный тренер петербургского "Динамо" Александр Точилин подчеркнул, что команда упустила победу над "Спартаком-2" (2:2) в матче 18-го тура первенства ФНЛ.

"Опять упустили побед. Чуть не дотерпели. Надо отдать должное "Спартаку". Команда молодая и амбициозная. По своему потенциалу там собраны футболисты, которые могут выйти на более высокий уровень.

Хотели победить, но успехи даются тяжело. Есть над чем работать, надо анализировать ошибки и показывать футбол другого уровня", - цитирует Точилина "Спорт-Экспресс".
Теги: Точилин Динамо СПБ Спартак-2
Сегодня, 17:11
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№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 17:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
ну что, Точила, не доточил свой футбольный нож? стыдно, мужикам-то против молодняка...


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свинья предназначена для забоя...
Регистрация: 24.09.2013
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