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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Ирхин: ничья с "Лучом" - достойный результат
Главный тренер "Химок" Александр Ирхин отметил, что у команды было мало времени на восстановление перед матчем 21-го тура ФНЛ против "Луч-Энергии" (1:1).
"Если учесть, что мы заселились в гостиницу за пять часов до матча, а до этого восемь с половиной часов летели, результат достойный. Но могли довести до положительного результата. Исход закономерен, были моменты и у нас, и "Луча". Ничья - достойный результат, но были объективные причины, не позволившие показать свою игру. Перелет, поле жесткое - мы-то тренируемся на искусственном. Но самоотдачей игроков доволен, они достойно выглядели. Думаю, они сожалеют, что не удалось дотерпеть", - цитирует Ирхина "Спорт-Экспресс".
"Если учесть, что мы заселились в гостиницу за пять часов до матча, а до этого восемь с половиной часов летели, результат достойный. Но могли довести до положительного результата. Исход закономерен, были моменты и у нас, и "Луча". Ничья - достойный результат, но были объективные причины, не позволившие показать свою игру. Перелет, поле жесткое - мы-то тренируемся на искусственном. Но самоотдачей игроков доволен, они достойно выглядели. Думаю, они сожалеют, что не удалось дотерпеть", - цитирует Ирхина "Спорт-Экспресс".
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