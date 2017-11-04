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Александр Ирхин: ничья с "Лучом" - достойный результат

Главный тренер "Химок" Александр Ирхин отметил, что у команды было мало времени на восстановление перед матчем 21-го тура ФНЛ против "Луч-Энергии" (1:1).

"Если учесть, что мы заселились в гостиницу за пять часов до матча, а до этого восемь с половиной часов летели, результат достойный. Но могли довести до положительного результата. Исход закономерен, были моменты и у нас, и "Луча". Ничья - достойный результат, но были объективные причины, не позволившие показать свою игру. Перелет, поле жесткое - мы-то тренируемся на искусственном. Но самоотдачей игроков доволен, они достойно выглядели. Думаю, они сожалеют, что не удалось дотерпеть", - цитирует Ирхина "Спорт-Экспресс".
Теги: Ирхин Луч-Энергия Химки
Сегодня, 17:14
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