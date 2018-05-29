Роберт Евдокимов возглавил "Ротор-Волгоград"

Новым главным тренером футбольного клуба "Ротор-Волгоград" стал Роберт Евдокимов.Ранее стало известно, что "Ротор-Волгоград" принял решение не продлевать контракт с главным тренером Сергеем Павловым.Прошедший сезон Евдокимов провел в казахстанском "Тоболе"