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"Ротор-Волгоград" вернул исторический герб и работает над возвращением прежнего названия без приставки

"Ротор-Волгоград" вернул себе традиционный герб.

Клуб также продолжает вести работу по возвращению прежнего названия без приставки.

Напомним, историческое название клуб потерял в результате ликвидации старого юридического лица, у которого были многомиллионные долги, а права на герб клуба принадлежали его предыдущим владельцам.

Официальный сайт "Ротор-Волгограда"
Теги: Ротор-Волгоград
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