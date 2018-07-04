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"Сочи" представил свой логотип

Футбольный клуб "Сочи", образованный после переезда в Сочи петербургского "Динамо", представил логотип команды.

Эмблему клуба выбрали в результате голосования болельщиков в социальной сети ВКонтакте.

Сегодня, 22:01
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5
(1)
№5 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 23:13) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Если кто-нибудь в курсе,опубликуйте сколько стоить будет это ,в очередной раз(,мёртво рожденное дитя), для бюджета самого города Сочи,который за последнее ЭННОЕ время,отличается на ВСЮ РОССИЮ -дешёвым сервисом,низкими ценами,доступной социалкой и естесственно КАЧЕСТВЕННЫМ ОТДЫХОМ!!!(Курорты Кубани - форевер Ткачев)
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Странная киса.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 22:59) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: 91800bsp
Причем тут кошка?

Из подворотни бандитского Петербурга, откуда сдриснула. bowtie
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 22:27) #
  • 0
  •  (4)

Ребята,Сочи,это пальмы,море,горы. Сочетайте это с футбольной тематикой. Причем тут кошка?


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 22:15) #
  • 0
  •  (4)
online

По эмблеме (в верхней части) можно подумать, что играть они будут в американский футбол. Но нижняя часть ставит всё на места -- только в дворовый.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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