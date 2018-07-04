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"Сочи" представил свой логотип (5)
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"Сочи" представил свой логотип
Футбольный клуб "Сочи", образованный после переезда в Сочи петербургского "Динамо", представил логотип команды.
Эмблему клуба выбрали в результате голосования болельщиков в социальной сети ВКонтакте.
Эмблему клуба выбрали в результате голосования болельщиков в социальной сети ВКонтакте.
Уважаемые болельщики!— ФК «Сочи» (@pfcsochi) July 4, 2018
По итогам голосования в социальной сети Вконтакте, в котором приняли участие более 8.500 человек, с перевесом в 8 процентов победил вариант логотипа, который мы сегодня с удовольствием представляем вам!
Сочи, вперёд! pic.twitter.com/1Vk3i2ITn2
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