"Сочи" представил свой логотип

Уважаемые болельщики!

По итогам голосования в социальной сети Вконтакте, в котором приняли участие более 8.500 человек, с перевесом в 8 процентов победил вариант логотипа, который мы сегодня с удовольствием представляем вам!

Сочи, вперёд! pic.twitter.com/1Vk3i2ITn2