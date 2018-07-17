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"Спартак-2" обыграл "Сочи" в первом туре ФНЛ

"Спартак-2" обыграл "Сочи" в первом туре ФНЛ со счетом 1:0.

ФНЛ

1 тур

Стадион: Центральный имени Славы Метревели (Сочи, Россия)

"Сочи" – "Спартак-2" 0:1

Гол: Пантелеев, 64 (пен.)

"Сочи": Заболотный, Заика, Калугин, Почивалин, Юрганов, Песегов (Лагатор, 87), Соловьев (Саламатов, 62), Бурмистров, Померко, Саная, Барсов

"Спартак-2": Ермаков, Маслов, Воропаев, Лихачёв, Миронов, Пантелеев, Рудковский, Тюнин, Бакаев (Мазуров, 84), Руденко (Петрунин, 90), Нимели (Прошляков, 90)

Предупреждения: Почивалин, 63, Бакаев, 67, Юрганов, 73, Маслов, 79
Теги: Спартак-2 Сочи
Сегодня, 21:10
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(3)
№3 Написал: zozsarogov (Сегодня, 22:38) #
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online

нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 17.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А бомжи соснули Тамбову в своей наркостолице)))


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 21:15) #
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
В Сочи отправили спецпоезд с грамотами из госдури - за счёт жителей сочей ))))))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
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