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"Спартак-2" обыграл "Сочи" в первом туре ФНЛ
"Спартак-2" обыграл "Сочи" в первом туре ФНЛ со счетом 1:0.
ФНЛ
1 тур
Стадион: Центральный имени Славы Метревели (Сочи, Россия)
"Сочи" – "Спартак-2" 0:1
Гол: Пантелеев, 64 (пен.)
"Сочи": Заболотный, Заика, Калугин, Почивалин, Юрганов, Песегов (Лагатор, 87), Соловьев (Саламатов, 62), Бурмистров, Померко, Саная, Барсов
"Спартак-2": Ермаков, Маслов, Воропаев, Лихачёв, Миронов, Пантелеев, Рудковский, Тюнин, Бакаев (Мазуров, 84), Руденко (Петрунин, 90), Нимели (Прошляков, 90)
Предупреждения: Почивалин, 63, Бакаев, 67, Юрганов, 73, Маслов, 79
ФНЛ
1 тур
Стадион: Центральный имени Славы Метревели (Сочи, Россия)
"Сочи" – "Спартак-2" 0:1
Гол: Пантелеев, 64 (пен.)
"Сочи": Заболотный, Заика, Калугин, Почивалин, Юрганов, Песегов (Лагатор, 87), Соловьев (Саламатов, 62), Бурмистров, Померко, Саная, Барсов
"Спартак-2": Ермаков, Маслов, Воропаев, Лихачёв, Миронов, Пантелеев, Рудковский, Тюнин, Бакаев (Мазуров, 84), Руденко (Петрунин, 90), Нимели (Прошляков, 90)
Предупреждения: Почивалин, 63, Бакаев, 67, Юрганов, 73, Маслов, 79
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