"Томь" продолжает лидировать. Обзор 4-го тура ФНЛ

Команда Василия Баскакова продолжает уверенно набирать очки на старте сезона - после игры с "Зенитом-2" у "Томи" уже четыре победы в четырех матчах, и на данный момент томичи являются единоличными лидерами ФНЛ. Четвертый тур отметился несколькими примечательными результатами - например, свои первые очки набрали "Факел" и "Балтика". Причем команда из Воронежа вообще умудрилась разгромить дома крепкий "Шинник". Обо всем этом и не только - в материале нашего традиционного обозревателя Александра Симбирского.И проигрывает как раз "Томи", которая набрала сумасшедший ход и вообще сильно удивляет по первым турам, демонстрируя солидное качество футбола. В первом тайме подопечные Баскакова предсказуемо завладели инициативой, в ударе был центральный хавбек Ян Казаев, открывший счет уже на 16 минуте встречи. До перерыва хорошие шансы увеличить разницу в счете были у Шумских и Шумейко, но оба раза игрокам "Томи" не хватало точности при завершении. Во втором тайме Горшкову удалось подкорректировать игру "Зенита-2", но гостей хватило только на два симпатичных выпада, которые голами не завершились. "Томь" грамотно играла в обороне и заслуженно выбила четвертый подряд "сухарь". Четыре победы с разницей мячей 6-0 очень неплохой результат на старте для команды, которую уже успели заранее похоронить. А вот "Зенит-2" вместе с "Армавиром" идут на самом дне с нулем в графе "очки"."Армавир" в прошлом туре уступил на выезде "Тюмени" и продолжил проигрышную серию домашним матчем с "Тамбовом". Стоит сказать, что даже с учетом поражения со счетом 1:3, "Армавир" выглядел бодро, но в реализации своих моментов больше преуспел "Тамбов". На 22-й минуте счет открыл Младен Кашчелан с передачи гениального Аппаева, а после перерыва достаточно забавный гол забил Шевчук - просто прокинул мяч себе на ход, все ждали удара, а хитрец из "Тамбова" не стал трогать снаряд и спокойно сопроводил его взглядом в ворота. После такого трюка "Армавир" слегка поплыли и привез пенальти в свои ворота. Себаи с точки оформил разгромный счет. Гол престижа сумел, впрочем, забить Безлихотнов. 3:1 - "Тамбов" практически на классе набирает три очка и спокойно идет на втором месте, удерживая "Томь" на доступном расстоянии.Команда из Хабаровска сумела дома одержать волевую победу над "Мордовией". Первый тайм этой встречи больше напоминал сильнейшую дозу снотворного, лишь в самом конце "Мордовия" сумела взорваться и довести атаку до удара Киреева в штангу. И уже через минуту гости на кураже додавили хозяев - мяч в ворота Генералова отправил Багаев. После перерыва "СКА-Хабаровск" ожидаемо пошел вперед, заработал очередной пенальти, с которого отличился Казанков, а в самом конце матча шикарным ударом победу подопечным Передни принес Дедечко. Причем оба игрока появились на поле со скамейки запасных - все в лучших традициях спортивных симуляторов. "СКА-Хабаровск" набирает 8 очков и временно перемещается на третью позицию в таблице.Мы хвалили молодых и дерзких ребят из "Чертаново" в прошлом обзоре, но справиться с "Нижним Новгородом", который играл при 15 тысячах зрителей, у них не получилось. Начало встречи получилось более чем огненным - на гол Аюпова "Чертаново" ответил голом Майровича, после чего команды слегка успокоились. "Нижний Новгород" владел инициативой, но иногда рисковал нарваться на опасные выпады гостей. В самой концовке удача все-таки улыбнулась нижегородцам - сотая по счету подача в штрафную все-таки нашла Игнатовича, который уверенно переправил мяч в сетку. Сил у "Чертаново" на ответные действия уже не оставалось. "Нижний Новгород" набирает все те же 8 очков и занимает позицию за "СКА-Хабаровск".Забавным получился матч на "Геологе" между местной командой и "Краснодаром-2". Гости с первых минут продемонстрировали грамотное движение и хороший контроль мяча, "Тюмени" пришлось реально напрягаться, чтобы хоть как-то выходить из-под давления. Но вскоре у тюменцев появился шанс - Герман Онугха рассек локтем бровь Савелию Козлову и получил прямую красную карточку. В большинстве "Тюмень" сумела создать несколько хороших моментов, но удачно играла линия обороны и голкипер "Краснодара-2". После перерыва "Тюмень" решила похоронить сама себя - вышедший на замену вместо травмированного Козлова (!) защитник Хайманов оперативно заработал две желтые карточки и отправился в раздевалку раньше времени. По игре 10 на 10 увереннее смотрелся "Краснодар-2", которому удалось заработать пенальти, с которого отличился Даниил Уткин. "Тюмень" ничего гостям кроме бесконечных навесов так и не предложила."Сочи" на выезде сыграл вничью с "Ротором" - причем посещаемость в Волгограде снова была на сумасшедшем уровне - 26 тысяч человек. Эффект ЧМ все еще работает, но и вообще на "Ротор" всегда много людей ходили. Хозяева долго вели в счете после гола Эдиева, но Точилин сумел в концовке дожать соперника с помощью Анзора Саная. 1:1 - обе команды на данный момент застряли в середине таблицы."Химки" Шалимова дома обыграли курский "Авангард" - хозяева пропустили уже на 1-й минуте, но по ходу игры сумели перехватить инициативу и набросали сразу три гола. "Сибирь" дома одержала победу со счетом 1:0 над "Спартаком-2", "Луч" с "Балтикой" сыграли унылейшую нулевую ничью во Владивостоке (кстати, команда Непомнящего набрала свое первое очко, поздравляем).Ну и самый неожиданный результат тура - "Факел" довольно-таки внезапно разнес дома "Шинник". Вечно молодой Игорь Лебеденко оформил дубль и ассист на Божина. В принципе, команда Побегалова была традиционно слаба на выезде, но чтобы настолько... В общем, Воронеж можно поздравить с яркой победой.