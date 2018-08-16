Президент "Армавира" считает, что руководству РФС нужно уйти в отставку

Президент "Армавира" Валентин Климко прокомментировал решение апелляционного комитета РФС, который отклонил протест клуба на результат матча 1-го тура первенства ФНЛ со "СКА-Хабаровск" (0:3).Тогда в составе команды с Дальнего Востока играл Ираклий Квеквескири, заработавший удаление в последнем туре первенства ПФЛ-2017/18 в игре "Арарата", за который тогда выступал, с "Зорким".– Почему отклонили нашу апелляцию, непонятно, – заявил Климко. – Мотивировочную часть, как обычно, пришлют нам через какое-то время. Я внимательно изучил аналогичное решение КДК, оно вряд ли изменится. Футболист Квеквескири вышел на поле незаконно. Разве этого недостаточно для отмены результата, если в регламенте написано, что ответственность несет футбольный клуб. Оказывается, нет. Говорят, что в "СКА-Хабаровске" получили документы о том, что футболист может играть. В ФНЛ и ПФЛ забыли указать тот факт, что Квеквескири должен автоматически пропустить матч. Бумагу прислали уже на 4-й минуте матча.– Мне кажется, сейчас ищут стрелочника в ПФЛ, на которого спустят всех собак. Этим хотят закончить все дело. При этом никто из руководства РФС и обеих лиг не извинился перед нами, не говорит про эту ошибку. Но если вы виноваты, значит, вину нужно признать.– Верно. Нарушен главный регламент ФНЛ, а также дисциплинарный, где об этом говорится. Вину признали, а кто виноват, определить не могут. Нигде не говорят, что футболист Квеквескири участвовал в матче незаконно.– Завтра на сайте в развернутом виде разместим решение КДК. Когда придет мотивировочная часть решения апелляционного комитета, опубликуем и его. Если нарушения регламента будут спускать на тормозах, скоро дойдем до того, что конституцию будут нарушать и по понятиям будут определять – можно или нельзя убивать.Везде записано, что ответственность несет футбольный клуб, и есть практика по делу футболиста Войделя в прошлом сезоне. Очень странно – все говорят о том, что все было незаконно, но отменять результат матча отказываются.– Будем думать. Все-таки если РФС берет на себя вину, давно пора бы принести извинения нашим болельщикам. Если у людей, которые возглавляют наш футбол, есть совесть и честь, после решения, по которому они плюют на собственные регламенты, надо уходить в отставку. Я люблю свою страну, и хочу, чтобы в ней был порядок и закон. Если кто-то его нарушит, должен понести за это ответственность.