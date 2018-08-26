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"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "Лучом"

"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "Лучом" (0:0) в матче восьмого тура Олимп-Первенства ФНЛ.

ФНЛ

8 тур

"СКА-Хабаровск" – "Луч" 0:0

"СКА-Хабаровск": Генералов, Приндета, Ненахов, Зайцев, Алейник (Никифоров, 57), Дедечко, Квеквескири, Кабутов, Казанков (Кабаев, 74), Базелюк (Самсонов, 90+2), Радченко (Федотов, 62)

"Луч": Котляров, Марущак, Царикаев, Степанец, Суслов, Батов (Насадюк, 90), Павленко (Визнович, 70), Замалиев, Носов (Прокофьев, 85), Пономаренко, Гордиенко (Дзахов, 75)

Предупреждения: Пономаренко, 30, Марущак, 57, Приндета, 89, Насадюк, 90+5
Теги: СКА-Хабаровск Луч-Энергия
Сегодня, 13:06
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