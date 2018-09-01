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Станислав Черчесов присутствует на матче "Спартак-2" - "Балтика"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 9-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Спартак-2" - "Балтика".

Специалист защищал ворота первой команды "Спартака" в бытность футболистом, а также возглавлял его с 2007 по 2008 год. В запас "Балтики" же на игру вошел сын Черчесова - Станислав Черчесов-младший.

Стоит отметить, что ассистент Черчесова Мирослав Ромащенко в эти минуты находится на игре РПЛ ЦСКА - "Урал" в Москве.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Спартак-2 Балтика
Сегодня, 18:15
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