Станислав Черчесов присутствует на матче "Спартак-2" - "Балтика"

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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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19:01
"Авангард" вышел на 5-е место в ФНЛ (2)
"Авангард" вышел на 5-е место в ФНЛ (2)
18:35
"Спартак-2" обыграл "Балтику" (1)
"Спартак-2" обыграл "Балтику" (1)
18:24
Еременко - уе**н. Фанаты ЦСКА вновь оскорбляли Романа Еременко в матче с "Уралом" (видео) (11)
Еременко - уе**н. Фанаты ЦСКА вновь оскорбляли Романа Еременко в матче с "Уралом" (видео) (11)
17:23
"Факел" сыграл вничью с "Зенитом-2" (2)
"Факел" сыграл вничью с "Зенитом-2" (2)
17:05
Глава Самарской области: "Крылья" приобретают перспективных игроков, которые будут выходить на мировой уровень (3)
Глава Самарской области: "Крылья" приобретают перспективных игроков, которые будут выходить на мировой уровень (3)
16:52
Сергей Корниленко: обещал жене забить, так что было уже всё равно, у кого выигрывать борьбу (1)
Сергей Корниленко: обещал жене забить, так что было уже всё равно, у кого выигрывать борьбу (1)
16:35
Магомед Адиев: когда плохо, нас отодвигают в сторону, как приемных детей. Но больше не спрашивайте про финансы (2)
Магомед Адиев: когда плохо, нас отодвигают в сторону, как приемных детей. Но больше не спрашивайте про финансы (2)
14:35
Дмитрий Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут (5)
Дмитрий Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут (5)
11:20
Абель Эрнандес: на нашем стадионе многие будут играть в оборонительный футбол. Так будет и с "Уралом" (2)
Абель Эрнандес: на нашем стадионе многие будут играть в оборонительный футбол. Так будет и с "Уралом" (2)
11:17
"Ростов" поздравил Юсупова (1)
"Ростов" поздравил Юсупова (1)
09:42
Александр Мостовой: трудно сказать, кто теперь будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон (10)
Александр Мостовой: трудно сказать, кто теперь будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон (10)
Станислав Черчесов присутствует на матче "Спартак-2" - "Балтика"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 9-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Спартак-2" - "Балтика".
Специалист защищал ворота первой команды "Спартака" в бытность футболистом, а также возглавлял его с 2007 по 2008 год. В запас "Балтики" же на игру вошел сын Черчесова - Станислав Черчесов-младший.
Стоит отметить, что ассистент Черчесова Мирослав Ромащенко в эти минуты находится на игре РПЛ ЦСКА - "Урал" в Москве.
"Спорт-Экспресс"
Специалист защищал ворота первой команды "Спартака" в бытность футболистом, а также возглавлял его с 2007 по 2008 год. В запас "Балтики" же на игру вошел сын Черчесова - Станислав Черчесов-младший.
Стоит отметить, что ассистент Черчесова Мирослав Ромащенко в эти минуты находится на игре РПЛ ЦСКА - "Урал" в Москве.
"Спорт-Экспресс"
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