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"Извините, пирожки!" - "Химки" креативно представили Александра Рязанцева

"Химки" объявили о подписании контракта с бывшим полузащитником сборной России Александром Рязанцевым, у которого летом истек контракт с "Зенитом"



Рязанцев ранее защищал цвета "Москвы", "Рубина", "Зенита" и "Урала", а в прошлом сезоне на правах аренды выступал за "Амкар". На его счету 5 матчей за сборную России.

ФК "Химки"
Теги: Рязанцев Химки
Сегодня, 14:13
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