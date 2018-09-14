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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Извините, пирожки!" - "Химки" креативно представили Александра Рязанцева
"Химки" объявили о подписании контракта с бывшим полузащитником сборной России Александром Рязанцевым, у которого летом истек контракт с "Зенитом"
Рязанцев ранее защищал цвета "Москвы", "Рубина", "Зенита" и "Урала", а в прошлом сезоне на правах аренды выступал за "Амкар". На его счету 5 матчей за сборную России.
ФК "Химки"
В рядах футбольного клуба "Химки" еще один звездный новичок ? pic.twitter.com/z6VUbSN41X— ФК Химки (@fc_khimki) September 14, 2018
Рязанцев ранее защищал цвета "Москвы", "Рубина", "Зенита" и "Урала", а в прошлом сезоне на правах аренды выступал за "Амкар". На его счету 5 матчей за сборную России.
ФК "Химки"
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