"Извините, пирожки!" - "Химки" креативно представили Александра Рязанцева

В рядах футбольного клуба "Химки" еще один звездный новичок ? pic.twitter.com/z6VUbSN41X — ФК Химки (@fc_khimki) September 14, 2018

"Химки" объявили о подписании контракта с бывшим полузащитником сборной России Александром Рязанцевым, у которого летом истек контракт с "Зенитом"Рязанцев ранее защищал цвета "Москвы", "Рубина", "Зенита" и "Урала", а в прошлом сезоне на правах аренды выступал за "Амкар". На его счету 5 матчей за сборную России.