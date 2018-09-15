"Тамбов" возглавил ФНЛ после победы во Владивостоке

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги владивостокский "Луч" принимал на своем поле "Тамбов".Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола встречи стал полузащитник "Тамбова" Олабиран Муйва, забивший на 86-й минуте матча.После этой победы "Тамбов" (24) возглавил таблицу, обогнав "Томь".