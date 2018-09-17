Радимов о "Зените-2": мы исправим ситуацию

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал будущее команды после матча с "Ротором" (1:1)."Мы выстраиваем игру, начиная от обороны, постепенно будем приходить к тому, чтобы развивать атаки. Кое-что у нас уже получается, но многие моменты не доводим до конца. Думаю, мы на правильном пути.Хочу похвалить своих ребят за то, что они воспринимают и работают на тренировках. Когда мы начинали, отрыв составлял 9 очков, а теперь уже семь. Я уверен, мы сможем исправить ситуацию" — сказал Радимов.После 11 туров "Зенит-2" занимает последнее место в ФНЛ.