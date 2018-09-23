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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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15:46
"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск" (5)
"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск" (5)
12:16
"Луч" выиграл у "Сибири"
"Луч" выиграл у "Сибири"
11:48
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Василий Уткин: "Динамо" укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно (10)
11:11
Никола Влашич - о матче со "Спартаком": зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей (7)
Никола Влашич - о матче со "Спартаком": зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей (7)
09:23
Анатолий Мещеряков: матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником
Анатолий Мещеряков: матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником
04:51
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Максим Деменко: продав Промеса, руководство "Спартака" поставило Карреру в тяжелую ситуацию (1)
01:51
Анонс 13-го тура ФНЛ
Анонс 13-го тура ФНЛ
"Томь" обыграла "Чертаново", "Зенит-2" уступил "Балтике"
"Томь" продолжает вести борьбу за лидерство в ФНЛ: вторая команда первенства обыграла чертановский молодняк со счётом 3:1.
"Томь": Мелихов, Шумских, Тихий, Зуйков, Клещенко, Кухарчук (Фомин, 76), Калинский, Казаев (Лисинков, 75), Шалаев, Ставпец (Макурин, 89), Кузьмичёв (Тлупов, 70)
"Чертаново": Ломаев, Паршиков (Горшков, 78), Солдатенков, Бартасевич, Редькович, Глушенков (Цыпченко, 76), Умяров, Витюгов (Великородный, 89), Ежов (Колесниченко, 86), Сарвели, Зиньковский
Предупреждения: Клещенко, 37, Паршиков, 37, Зуйков, 49, Клещенко, 79, Редькович, 81, Зуйков, 84
Удаления: Зуйков, 84
"Балтика" выиграла первый матч после отставки Валерия Непомнящего, одолев в гостях "Зенит-2" Владислава Радимова.
"Зенит-2": Кизеев, Синяк (Пенчиков, 81), Скроботов, Терентьев, Бугриев, Богаев, Иванов, Соловейчик, Камышев, Прудников, Воробьёв (Кириллов, 63)
"Балтика": Помазан, Тишкин, Плиев, Буйволов, Каленкович, Таказов, Григорьев, Касаев, Дмитриев, Шешуков, Дядюн (Погребняк, 73)
Предупреждения: Касаев, 50, Кириллов, 77
ФНЛ
13 тур
"Томь" – "Чертаново" 3:1
Голы: Кузьмичёв, 6, Кухарчук, 34, Зиньковский, 66, Макурин, 90+4
13 тур
"Томь" – "Чертаново" 3:1
Голы: Кузьмичёв, 6, Кухарчук, 34, Зиньковский, 66, Макурин, 90+4
"Томь": Мелихов, Шумских, Тихий, Зуйков, Клещенко, Кухарчук (Фомин, 76), Калинский, Казаев (Лисинков, 75), Шалаев, Ставпец (Макурин, 89), Кузьмичёв (Тлупов, 70)
"Чертаново": Ломаев, Паршиков (Горшков, 78), Солдатенков, Бартасевич, Редькович, Глушенков (Цыпченко, 76), Умяров, Витюгов (Великородный, 89), Ежов (Колесниченко, 86), Сарвели, Зиньковский
Предупреждения: Клещенко, 37, Паршиков, 37, Зуйков, 49, Клещенко, 79, Редькович, 81, Зуйков, 84
Удаления: Зуйков, 84
"Балтика" выиграла первый матч после отставки Валерия Непомнящего, одолев в гостях "Зенит-2" Владислава Радимова.
ФНЛ
13 тур
"Зенит-2" – "Балтика" 0:1
Голы: Тишкин, 14
13 тур
"Зенит-2" – "Балтика" 0:1
Голы: Тишкин, 14
"Зенит-2": Кизеев, Синяк (Пенчиков, 81), Скроботов, Терентьев, Бугриев, Богаев, Иванов, Соловейчик, Камышев, Прудников, Воробьёв (Кириллов, 63)
"Балтика": Помазан, Тишкин, Плиев, Буйволов, Каленкович, Таказов, Григорьев, Касаев, Дмитриев, Шешуков, Дядюн (Погребняк, 73)
Предупреждения: Касаев, 50, Кириллов, 77
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