"Томь" обыграла "Чертаново", "Зенит-2" уступил "Балтике"

ФНЛ



13 тур



"Томь" – "Чертаново" 3:1



Голы: Кузьмичёв, 6, Кухарчук, 34, Зиньковский, 66, Макурин, 90+4

ФНЛ



13 тур



"Зенит-2" – "Балтика" 0:1



Голы: Тишкин, 14

"Томь" продолжает вести борьбу за лидерство в ФНЛ: вторая команда первенства обыграла чертановский молодняк со счётом 3:1.: Мелихов, Шумских, Тихий, Зуйков, Клещенко, Кухарчук (Фомин, 76), Калинский, Казаев (Лисинков, 75), Шалаев, Ставпец (Макурин, 89), Кузьмичёв (Тлупов, 70): Ломаев, Паршиков (Горшков, 78), Солдатенков, Бартасевич, Редькович, Глушенков (Цыпченко, 76), Умяров, Витюгов (Великородный, 89), Ежов (Колесниченко, 86), Сарвели, Зиньковский: Клещенко, 37, Паршиков, 37, Зуйков, 49, Клещенко, 79, Редькович, 81, Зуйков, 84: Зуйков, 84"Балтика" выиграла первый матч после отставки Валерия Непомнящего, одолев в гостях "Зенит-2" Владислава Радимова.: Кизеев, Синяк (Пенчиков, 81), Скроботов, Терентьев, Бугриев, Богаев, Иванов, Соловейчик, Камышев, Прудников, Воробьёв (Кириллов, 63): Помазан, Тишкин, Плиев, Буйволов, Каленкович, Таказов, Григорьев, Касаев, Дмитриев, Шешуков, Дядюн (Погребняк, 73): Касаев, 50, Кириллов, 77