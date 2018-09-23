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"Томь" обыграла "Чертаново", "Зенит-2" уступил "Балтике"

"Томь" продолжает вести борьбу за лидерство в ФНЛ: вторая команда первенства обыграла чертановский молодняк со счётом 3:1.

ФНЛ

13 тур

"Томь" – "Чертаново" 3:1

Голы: Кузьмичёв, 6, Кухарчук, 34, Зиньковский, 66, Макурин, 90+4


"Томь": Мелихов, Шумских, Тихий, Зуйков, Клещенко, Кухарчук (Фомин, 76), Калинский, Казаев (Лисинков, 75), Шалаев, Ставпец (Макурин, 89), Кузьмичёв (Тлупов, 70)

"Чертаново": Ломаев, Паршиков (Горшков, 78), Солдатенков, Бартасевич, Редькович, Глушенков (Цыпченко, 76), Умяров, Витюгов (Великородный, 89), Ежов (Колесниченко, 86), Сарвели, Зиньковский

Предупреждения: Клещенко, 37, Паршиков, 37, Зуйков, 49, Клещенко, 79, Редькович, 81, Зуйков, 84

Удаления: Зуйков, 84

"Балтика" выиграла первый матч после отставки Валерия Непомнящего, одолев в гостях "Зенит-2" Владислава Радимова.

ФНЛ

13 тур

"Зенит-2" – "Балтика" 0:1

Голы: Тишкин, 14


"Зенит-2": Кизеев, Синяк (Пенчиков, 81), Скроботов, Терентьев, Бугриев, Богаев, Иванов, Соловейчик, Камышев, Прудников, Воробьёв (Кириллов, 63)

"Балтика": Помазан, Тишкин, Плиев, Буйволов, Каленкович, Таказов, Григорьев, Касаев, Дмитриев, Шешуков, Дядюн (Погребняк, 73)

Предупреждения: Касаев, 50, Кириллов, 77
Теги: Томь Зенит-2 Балтика Чертаново
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