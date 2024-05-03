"Если чемпионом станет "Краснодар" или "Динамо", то ничего страшного. Это нормально, когда не всё время выигрываешь. "Бавария" же не стала чемпионом в этом году. Для чемпионата хорошо, если золото возьмёт кто-то другой. Трагедией я бы это не назвал", - цитирует Ташуева Metaratings.
После 26-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю очками, "Краснодар", располагающийся на второй строчке, имеет такое же количество очков. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", которое отстает от "Зенита" на три очка. Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом на протяжении последних пяти сезонов. Сергей Ташуев в текущем сезоне возглавлял воронежский "Факел", но в конце апреля ушел в отставку по семейным обстоятельствам, однако уже через день заявил, что решил все семейные проблемы.
Ташуев: для чемпионата хорошо, если золото возьмёт кто-то другой, а не "Зенит"
Бывший тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Факел"