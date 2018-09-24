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Александр Побегалов покинул пост главного тренера "Шинника"

Александр Побегалов обратился к руководству "Шинника" с просьбой об уходе с поста главного тренера.

Его просьба была удовлетворена, обязанности рулевого команды в ближайших матчах будет исполнять старший тренер Алексей Казалов, сообщает официальный сайт клуба.

"Побегалов займет в структуре клуба должность, на которой в полной мере сможет применить свои знания и опыт на благо ярославского футбола", - говорится в сообщении.
Теги: Побегалов Шинник
Сегодня, 17:21
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