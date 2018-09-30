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Нападающий "Томи" Кухарчук: выходя на поле, появляются разные мысли: где взять денег, чтобы прокормить семью, заплатить за квартиру

Нападающий "Томи" Илья Кухарчук прокомментировал ничью с "Лучом", а также рассказал о ситуации с долгами.

- Где-то после семидесятой минуты перестали владеть инициативой и пропустили в конце встречи два обидных мяча. А так, по ходу почти всего матча и моментов у нас больше было, и игра была под нашим контролем. Но что-то пошло не так. И это уже будем разбирать с тренером и командой.

- Матч был своеобразным дерби, насколько поединок для вас был принципиален, как настраивались на игру?

- Я думаю, что это все-таки не совсем дерби. Как таковое дерби у нас было с "Сибирью", такое сибирское. А это Дальний Восток… В любом случае, я считаю, что, как и на дерби, так и на любой матч игрок должен настраиваться одинаково. На каждую игру. Не важно - дерби это или нет. Потому что нельзя на какой-то матч выходить "спустя рукава". Футбол не прощает такого отношения.

- По ходу прошлого сезона неоднократно появлялись слухи, о недостаточном финансировании команды. Как сейчас дела обстоят с этим вопросом?

- Финансирование команды оставляет желать лучшего, конечно. И слухи, к сожалению, правдивые, потому что большие долги по зарплате перед игроками. И игроки сейчас играют на голом энтузиазме. Но и этот энтузиазм рано или поздно, к сожалению, закончится. Потому что выходя на поле, появляются разные мысли, несвязанные с игрой. Где брать денег, чтобы кормить семью, чтобы платить за жилье и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы такие вопросы не отвлекали футболистов в целом. И мы, конечно, надеемся, что ситуация с финансированием изменится, но пока все очень печально.

Rusfootball.info. С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.
Теги: Томь Луч
Сегодня, 16:24
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№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:54) #
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  •  (2)

Где взять, где взять. На стройку или на завод пойти работать


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№3 Написал: 04537 Москва (Сегодня, 16:38) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Если не социализм, то футбол должен быть бизнесом. Дорогое удовольствие для небольшой части населения в России. В Томске давно с этим беда.
Регистрация: 6.01.2008 [жалоба]
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:29) #
  • 0
  •  (4)

где взять денег, чтобы прокормить семью, заплатить за квартиру

бросай футбол, иди работай на нефтепромыслы.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 16:28) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Иди работай на завод, футбол без тебя не умрет.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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