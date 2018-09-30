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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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16:24
Нападающий "Томи" Кухарчук: выходя на поле, появляются разные мысли: где взять денег, чтобы прокормить семью, заплатить за квартиру (4)
Нападающий "Томи" Кухарчук: выходя на поле, появляются разные мысли: где взять денег, чтобы прокормить семью, заплатить за квартиру (4)
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Нападающий "Томи" Кухарчук: выходя на поле, появляются разные мысли: где взять денег, чтобы прокормить семью, заплатить за квартиру
Нападающий "Томи" Илья Кухарчук прокомментировал ничью с "Лучом", а также рассказал о ситуации с долгами.
- Где-то после семидесятой минуты перестали владеть инициативой и пропустили в конце встречи два обидных мяча. А так, по ходу почти всего матча и моментов у нас больше было, и игра была под нашим контролем. Но что-то пошло не так. И это уже будем разбирать с тренером и командой.
- Матч был своеобразным дерби, насколько поединок для вас был принципиален, как настраивались на игру?
- Я думаю, что это все-таки не совсем дерби. Как таковое дерби у нас было с "Сибирью", такое сибирское. А это Дальний Восток… В любом случае, я считаю, что, как и на дерби, так и на любой матч игрок должен настраиваться одинаково. На каждую игру. Не важно - дерби это или нет. Потому что нельзя на какой-то матч выходить "спустя рукава". Футбол не прощает такого отношения.
- По ходу прошлого сезона неоднократно появлялись слухи, о недостаточном финансировании команды. Как сейчас дела обстоят с этим вопросом?
- Финансирование команды оставляет желать лучшего, конечно. И слухи, к сожалению, правдивые, потому что большие долги по зарплате перед игроками. И игроки сейчас играют на голом энтузиазме. Но и этот энтузиазм рано или поздно, к сожалению, закончится. Потому что выходя на поле, появляются разные мысли, несвязанные с игрой. Где брать денег, чтобы кормить семью, чтобы платить за жилье и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы такие вопросы не отвлекали футболистов в целом. И мы, конечно, надеемся, что ситуация с финансированием изменится, но пока все очень печально.
Rusfootball.info. С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.
- Где-то после семидесятой минуты перестали владеть инициативой и пропустили в конце встречи два обидных мяча. А так, по ходу почти всего матча и моментов у нас больше было, и игра была под нашим контролем. Но что-то пошло не так. И это уже будем разбирать с тренером и командой.
- Матч был своеобразным дерби, насколько поединок для вас был принципиален, как настраивались на игру?
- Я думаю, что это все-таки не совсем дерби. Как таковое дерби у нас было с "Сибирью", такое сибирское. А это Дальний Восток… В любом случае, я считаю, что, как и на дерби, так и на любой матч игрок должен настраиваться одинаково. На каждую игру. Не важно - дерби это или нет. Потому что нельзя на какой-то матч выходить "спустя рукава". Футбол не прощает такого отношения.
- По ходу прошлого сезона неоднократно появлялись слухи, о недостаточном финансировании команды. Как сейчас дела обстоят с этим вопросом?
- Финансирование команды оставляет желать лучшего, конечно. И слухи, к сожалению, правдивые, потому что большие долги по зарплате перед игроками. И игроки сейчас играют на голом энтузиазме. Но и этот энтузиазм рано или поздно, к сожалению, закончится. Потому что выходя на поле, появляются разные мысли, несвязанные с игрой. Где брать денег, чтобы кормить семью, чтобы платить за жилье и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы такие вопросы не отвлекали футболистов в целом. И мы, конечно, надеемся, что ситуация с финансированием изменится, но пока все очень печально.
Rusfootball.info. С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.
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