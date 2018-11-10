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Кирилл Маляров: должны были забивать раньше и больше

После матча 21 тура ФНЛ «Ротор»-«Авангард» (1:0) свой комментарий к игре дал полузащитник волгоградцев Кирилл Маляров.

- Твой комментарий к прошедшему матчу.

- Игра бы хорошая. Были моменты как и у нас так и у соперников. Но в целом мяч у нас больше был под контролем. И мы владели инициативой. Могли раньше ещё в первом тайме забить был как раз таки у меня момент, Но к сожалению попал в штангу. Сегодня мог забить и не один мяч. Но буду работать над реализацией. Главное что выиграли

- Игра получилась от «ножа». практически весь матч на хороших скоростях, атака на атаку. Почему получился такой напряжённый матч?

- В этом году команды все примерно одинаковые. Не бывает лёгких игр в ФНЛ. Все таки это лучшая лига Мира как говорят.

- На сколько принципиален для «Ротора» был этот матч?

- Ну во-первых мы проиграли «Авангарду» в игре первого круга. Во-вторых ещё до этого мы проиграли в 2 матчах подряд. И хотели реабилитироваться после 2 поражений у себя дома. Многочисленные стандарты принесли результат. Должны были и раньше забивать честно сказать.

Rusfootball.info, Миша-пират.
Теги: Маляров Ротор Авангард
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