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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Рустем Хузин – Черышеву: пускай "Нижний" и дальше играет в свой футбол, а "Луч" будет играть в свой
Главный тренер "Луча" Рустем Хузин ответил главному тренеру "Нижнего Новгорода" Дмитрию Черышеву, который раскритиковал качество поля во Владивостоке.
"Очень сложная игра. Мы знали, что соперник пытается играть в "тотальный футбол", основанный на контроле мяча и коротком и среднем пасе. Если тренер соперника говорит, что наш футбол не интересен, но приносит по три очка, то пускай "Нижний Новгород" и дальше играет в свой футбол, а мы будем играть в свой, раз он приносит нам очки.
Повторюсь, был сложный матч. В первом тайме поймали соперника на контратаке. Была у нас и вторая возможность для взятия ворот, но Дзахов поскользнулся в последний момент. После перерыва гости пытались спасти ничью. Да, соперник переигрывал нас позиционно и по владению мячом, но до голевых моментов дело так и не дошло.
Не всем повезло, что в его городе проводился чемпионат мира. Если бы у нас был шикарный стадион с отличным газоном, мы бы и играли иначе. Больше атаковали.
Сегодня соперник по владению мячом нас переиграл, но по голевым моментам мы были лучше. Впереди у нас сложный тройной выезд, но мы постараемся взять очки на выезде", - цитирует Хузина официальный сайт ФНЛ.
"Очень сложная игра. Мы знали, что соперник пытается играть в "тотальный футбол", основанный на контроле мяча и коротком и среднем пасе. Если тренер соперника говорит, что наш футбол не интересен, но приносит по три очка, то пускай "Нижний Новгород" и дальше играет в свой футбол, а мы будем играть в свой, раз он приносит нам очки.
Повторюсь, был сложный матч. В первом тайме поймали соперника на контратаке. Была у нас и вторая возможность для взятия ворот, но Дзахов поскользнулся в последний момент. После перерыва гости пытались спасти ничью. Да, соперник переигрывал нас позиционно и по владению мячом, но до голевых моментов дело так и не дошло.
Не всем повезло, что в его городе проводился чемпионат мира. Если бы у нас был шикарный стадион с отличным газоном, мы бы и играли иначе. Больше атаковали.
Сегодня соперник по владению мячом нас переиграл, но по голевым моментам мы были лучше. Впереди у нас сложный тройной выезд, но мы постараемся взять очки на выезде", - цитирует Хузина официальный сайт ФНЛ.
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