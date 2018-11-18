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"Спартак-2" с крупным счетом проиграл "Шиннику"

ФНЛ

23 тур

"Спартак-2" – "Шинник" 1:4

Гол: Тиуб, 75 - Самодин, 12, 28, Нарылков, 22, Булия, 45

"Спартак-2": Терёшкин, Маслов, Мамин, Воропаев, Гапонов, Пантелеев, Полубояринов, Рудковский, Бакаев (Тиуб, 67), Мелкадзе, Руденко (Мазуров, 85)

"Шинник": Гошев, Иванов, Стешин, Цховребов, Покидышев (Первушин, 64), Самойлов, Нарылков (Камилов, 46), Кожемякин, Деобальд, Самодин (Алейников, 85), Булия

Предупреждения: Нарылков, 26, Мелкадзе, 64, Рудковский, 70
Теги: Спартак-2 Шинник
Сегодня, 16:15
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#3  Брюзга  Рязань (Сегодня, 16:48)
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Цитата: Blessing
Проиграл и проиграл, но теперь надо делать сноску: в присутствии Кононова или нет, как с Сибирью. Он теперь у них вдохновитель всех побед

Непромытая, ты бы лучше немецкому тренеру в восприятии левых пеналей помогла. А то он просто в акуе. )))
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 16:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Проиграл и проиграл, но теперь надо делать сноску: в присутствии Кононова или нет, как с Сибирью. Он теперь у них вдохновитель всех побед.

Пиздеть с последнего места наверняка приятно.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 16:23)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Проиграл и проиграл, но теперь надо делать сноску: в присутствии Кононова или нет, как с Сибирью. Он теперь у них вдохновитель всех побед.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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