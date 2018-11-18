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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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"Спартак-2" с крупным счетом проиграл "Шиннику"
ФНЛ
23 тур
"Спартак-2" – "Шинник" 1:4
Гол: Тиуб, 75 - Самодин, 12, 28, Нарылков, 22, Булия, 45
"Спартак-2": Терёшкин, Маслов, Мамин, Воропаев, Гапонов, Пантелеев, Полубояринов, Рудковский, Бакаев (Тиуб, 67), Мелкадзе, Руденко (Мазуров, 85)
"Шинник": Гошев, Иванов, Стешин, Цховребов, Покидышев (Первушин, 64), Самойлов, Нарылков (Камилов, 46), Кожемякин, Деобальд, Самодин (Алейников, 85), Булия
Предупреждения: Нарылков, 26, Мелкадзе, 64, Рудковский, 70
23 тур
"Спартак-2" – "Шинник" 1:4
Гол: Тиуб, 75 - Самодин, 12, 28, Нарылков, 22, Булия, 45
"Спартак-2": Терёшкин, Маслов, Мамин, Воропаев, Гапонов, Пантелеев, Полубояринов, Рудковский, Бакаев (Тиуб, 67), Мелкадзе, Руденко (Мазуров, 85)
"Шинник": Гошев, Иванов, Стешин, Цховребов, Покидышев (Первушин, 64), Самойлов, Нарылков (Камилов, 46), Кожемякин, Деобальд, Самодин (Алейников, 85), Булия
Предупреждения: Нарылков, 26, Мелкадзе, 64, Рудковский, 70
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